Петербург стал вторым в стране по уровню науки и технологий

Северная столица уступила только Москве в рейтинге НТР за 2024 год.

Санкт-Петербург по итогам 2024 года занял второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов России и вошел в пятерку лидеров по всем ключевым показателям. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Результаты рейтинга были представлены на заседании комиссии по научно-технологическому развитию. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил высокие показатели Петербурга и подчеркнул значимость рейтинга для оценки эффективности региональной политики в сфере исследований и разработок.

Согласно представленным данным, Санкт-Петербург вошел в топ-5 регионов по всем трем базовым направлениям оценки и продемонстрировал устойчивые результаты по совокупности 40 критериев, используемых при формировании рейтинга. В общем зачете город занял второе место, уступив только Москве.

Отмечается, что Петербург не стал абсолютным лидером ни в одной отдельной категории, однако стабильно удерживал высокие позиции по большинству показателей, что позволило ему закрепиться на второй строчке рейтинга научно-технологического развития страны.

Фото: Piter.TV