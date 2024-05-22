В Петербурге создают радиомаяк для спутников

Он пройдет орбитальные испытания.

Инженеры БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова завершают подготовку к орбитальным испытаниям нового российского радиомаяка для спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Разработка выполнена полностью на отечественной элементной базе и предназначена для наноспутников формата CubeSat 3U. Проект создан совместно с Институтом космических исследований РАН и компанией "СТЦ".

По данным вуза, радиомаяк включен в федеральную инициативу "Дежурный по планете", направленную на развитие отечественных технологий космического мониторинга Земли.

Испытания пройдут в рамках научно-образовательной программы Space-π, поддерживаемой Фондом содействия инновациям. Программа объединяет школьников, студентов и промышленные предприятия, занимающиеся разработкой малых космических аппаратов.

Двухчастотный радиомаяк позволит проверить устойчивость каналов связи, протестировать российские системы передачи данных и провести исследование параметров околоземного пространства.

Ранее петербургские учёные разработали ИИ-систему защиты от кибератак.

Фото: freepik