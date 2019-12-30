Петербург завоевал лидерство округа по числу финансовых пирамид

Город обошел всех соседей на Северо-Западе по этому критерию.

В Петербурге выявили максимальное число финансовых пирамид на всем Северо-Западе: в городе их оказалось 13. Об этом рассказал "Петербургский дневник". По числу черных кредиторов (37) Петербург с Ленобластью заняли второе место, уступив Архангельской области с 54 безлицензионных организаций и лиц, выдающих займы. Данные подсчитаны за 11 месяцев прошлого года. Также Петербург отличился семью нелегальными форекс-дилерами и двумя подпольными страховыми брокерами.

Отмечается, что особенно активны черные кредиторы и финансовые пирамиды были в 2016-2017 годах, против них начали борьбу спецотделы противодействия нелегальной деятельности в филиалах Банка России. Работа дала свои плоды: к концу 2019 года было возбуждено больше сотни административных и девять уголовных дел о нелегальном кредитовании, тогда как два года назад это число стояло на отметке 8. Незаконная выдача займов потребителям наказывается 50 тысячами рублей для должностных лиц и 500 тысяч для юридических.

Кроме того, на подпольном финансовом рынке появляются так называемые хайп-проекты. Их администраторы предлагают на сайтах вложиться в якобы сверхвыгодные проекты вроде добычи золота и получить высокий процент доходности – до 50% прибыли. Однако максимально разрешенная доходность не может превышать 1,8 ключевой ставки российского Банка (11,25% годовых), поэтому такие предложения должны насторожить.

Ранее мы писали, что Петербург получит более 5 млн на национальные праздники.

Фото: pixabay