Петербург получит более 5 млн на национальные праздники

В Северной столице будет Сабантуй: теперь официально.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Петербург в 2020 году получит финансы из федерального бюджета на проведение мероприятий, направленных на "укрепление единства нации". Постановление подписал губернатор Северной столицы.

Всего город получит 5,213 млн рублей на Бал национальностей, праздники Навруза, Сабантуя, фестивали "Мередианы дружбы", "Атаманский клинок" и многие другие мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург получит 12,5 млн рублей на развитие системы электронных услуг.

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