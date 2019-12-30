Петербург получит 12,5 млн рублей на развитие системы электронных услуг

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашение с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, рассказали в пресс-службе Смольного.
В рамках договора из федерального бюджета выделят деньги на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Петербурга в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В 2020 году сумма составит 12,5 млн рублей.
Деньги будут направлены на повышение качества предоставления государственных услуг в городе на Неве и оперативности во взаимодействия между органами власти по вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг.
Ранее на Piter.TV: строительство двух съездов к "Лахта Центру" обойдется в 4 млрд рублей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )