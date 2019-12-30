Строительство двух съездов к "Лахта Центру" обойдется в 4 млрд рублей

Конкурс, объявленный комитетом Смольного, отмечен ограниченным участием.

Объявлен тендер на возведение эстакадных съездов к небоскребу "Лахта Центр" почти за 4 млрд рублей. Объявление на сайте госзакупок разместил комитет по госзаказу Петербурга.

Победитель тендера получить возможность возвести два съезда на Приморском шоссе, северную и южную эстакадную транспортную развязку.

Северный съезд (почти 980 м) будет проложен от Приморского шоссе до пересечения с "Лахта Центром". Южный съезд (около 440 м) готовятся продожить от возможного кольцевого пересечения с центром до района с Приморским проспектом и улицей Савушкина.

Работы должны будут завершиться до 15 ноября 2023 года. Победитель конкурса будет объявлен 12 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что внутренняя отделка небоскреба "Лахта Центр" может обойтись в 3 млрд долларов.

Фото: Piter.tv