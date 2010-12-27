Внутренняя отделка небоскреба "Лахта-центр" может обойтись в 3 млрд долларов

Эта сумма станет самой большой для офисных отделок города.

В Петербурге отделка небоскреба "Лахта-центр" может обойтись руководству в три миллиарда долларов. Эта сумма больше, чем та, которая ушла на строительство объекта. Об этом написала "Фонтанка.ру". Издание отмечает, что подрядчиком проекта станет компания "Каскад-энерго", входящая в группу "Ташир". Ей доверят внутренние работы в уже созданных офисах.

Источники издания заявили, что стоимость контракта достигает от 6,5 до 14 тысяч долларов за каждый квадратный метр. Напомним, что реставрация Главного штаба Эрмитажа обошлась не более 5 тысяч долларов за кв.м. Ранее самую дорогую офисную отделку заказывал "Сбербанк", которому она обошлась в 3 тысячи долларов за каждый квадратный метр.

Эта отделка в два раза повысит стоимость "Лахта-центра". Уже сейчас объект обошелся в 155 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна строительству трех стадионов на Крестовском острове.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Лахта Центре" рассказали о самой популярной точке для фотографирования с видом на башню.

Фото: Piter.tv

