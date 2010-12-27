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В "Лахта Центре" рассказали о самой популярной точке для фотографирования с видом на башню
Сегодня, 21:45
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nadezhda_sib

В "Лахта Центре" рассказали о самой популярной точке для фотографирования с видом на башню

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Горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Стала известна самая популярная точка, на которой петербуржцы и гости города чаще всего делают фотографию с видом на "Лахта Центр". Сообщение об этом появилось в группе бизнес-центра "ВКонтакте". 

На основе фотографий в социальных сетях был сделан вывод, что излюбленным место является Яхтенный мост.

"Рука обязательно на перилах и непременно – задумчиво-довольный вид",

— говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство эстакад у "Лахта Центра" начнется в следующем году

Фото: "Лахта Центр" / VK, lakhta.cente.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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