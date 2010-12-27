Строительство эстакад у "Лахта Центра" начнется в следующем году

Деловой квартал с городом свяжут южная и северная эстакады.

Специалисты закончили проектирование реконструкции Приморского шоссе, а именно - проект присоединения делового квартала "Лахта Центра" со строительством экстакадных съездов к Приморскому шоссе и Приморскому проспекту с улицей Савушкина. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Проектно-изыскательные работы обошлись в 36,12 млн рублей. Проектировщиком выступило АО "Петербургские дороги". ФАУ "Главгосэкспертиза России" одобрило проектную документацию.

Согласно проекту, планируется строительство двухполосного эстакадного (северного) съезда от Приморского шоссе для будущей площади с круговым движением протяженностью 0,98 км. Движение будет осуществляться в одном направлении.

Южный двухполосный съезд протянется от будущей площади с круговым движением до улицы Савушкина. Протяженность составит 0,44 км.

Таким образом, "Лахта Центр" подключат к дорожно-уличной сети Петербурга на разных уровнях, строительство начнется в следующем году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на стройке "Лахта Центра" пройдут выборы в парламент Узбекистана.

Фото: lakhta.cente.ru, gov.spb.ru