В Петербурге пройдут выборы в парламент Узбекистана

Проголосовать за кандидатов смогут граждане Республики.

Граждане Узбекистана, работающие в Петербурге, впервые смогут проголосовать на парламентских выборах своей страны. Они пройдут 22 декабря, сообщил "Петербургский дневник".

Согласно новому избирательном кодексу Узбекистана, теперь все граждане, которые находятся за пределами своего государства, также могут проголосовать. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте узбекского МИДа или прийти в Генеральное консульство Республики не позднее, чем за 15 дней до выборов. На данный момент известно о 6 тыс. желающих.

Для того, чтобы не создавать огромные очереди у генконсульства и не беспокоить местных жителей, организуют досрочное голосование в Пушкине, Сестрорецке, Ломоносове. Урны привезут прямо на стройки, где работают трудовые мигранты, в том числе к "Лахта Центру".

Ранее такая возможность была у тех, кто состоял на консульском учете и у студентов.

Сегодня стало известно, что пересчет голосов в МО №7 признали незаконным.

Фото: Лахта Центр / VK