Пересчет голосов в МО №7 признали незаконным

Единоросса справедливо вытеснил выигравший суд яблочник.

Сегодня, 22 ноября, Василеостровский районный суд Петербурга признал пересчет голосов на УИК №114 незаконным. Депутатом МО №7 стал Иван Стариков, который выиграл суд.

В суде Стариков рассказал, что голоса комиссия решила перепроверить после того, как потеряла протокол. Но на эту процедуру кандидатов и наблюдателей не пригласили, и предыдущие результаты претерпели изменения. Первый подсчет голосов, произведенный автоматической машиной, вывел Старикова в лидеры.

Ранее суд отменил итоги выборов на участке в МО "Новоизмайловское".

Фото: Piter.TV