Петербург снова оказался лидером по суточной смертности от коронавируса

Статистика COVID-19 в Петербурге пополнилась ещё 27 жертвами.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 27 человек. Таким образом, город вновь занял первое место по числу жертв вируса в регионах России за минувшие сутки. На втором месте – Москва: 17 смертельных случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего в городе за время пандемии коронавируса умерли 2885 человек, 28577 пациентов – выписаны по выздоровлению, выявлено 42030 случаев, активных – 10568.

В Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 59.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 26201 человека, сообщили в пресс-службе Смольного 26 сентября.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 169 новых летальных случая. Всего в стране зарегистрировано 1 143 571 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели уже 940 150 человек, а скончались 20 225 человек.

Фото: Piter.tv