  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге тест на коронавирус сдали более 26 тысяч человек за сутки
Сегодня, 10:29
45
mook1

В Петербурге тест на коронавирус сдали более 26 тысяч человек за сутки

0 0

17 человек продолжают находиться в обсерваторе.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 26 сентября, данное число достигло отметки в 26201 человека.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 617 человек, из которых 17 продолжают находиться в обсерваторе, а 600 человек – контактные.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 245 вызовов.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии