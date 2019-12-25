В Петербурге тест на коронавирус сдали более 26 тысяч человек за сутки

17 человек продолжают находиться в обсерваторе.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 26 сентября, данное число достигло отметки в 26201 человека.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 617 человек, из которых 17 продолжают находиться в обсерваторе, а 600 человек – контактные.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 245 вызовов.

Фото: Piter.tv