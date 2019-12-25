За последние сутки в Ленобласти выявили еще 59 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 26 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 25 человек выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.
Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7908 случаев коронавируса COVID-19 (активных – 2322 пациента), 5358 человек выздоровели, 98 – умерло.
Фото: Piter.tv
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