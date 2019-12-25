За сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 232 человека

Петербург снова стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на 19 сентября. На первом месте – Москва.

За последние сутки в России подтвердили 7 523 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2 039 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщили 26 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 232 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 59. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 1792 человека. За последние сутки в РФ подтверждена смерть от коронавируса 169 пациентов, в том числе 27 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 6 004 пациента, в том числе 116 человек в Петербурге и 25 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 1 143 571 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели уже 940 150 человек, а скончались 20 225 человек.

Фото: Piter.tv