Петербург признали лучшим городом России для медицинского туризма

Среди зарубежных городов лидирует Тель-Авив.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов для медицинского туризма. Он составлялся путем интернет-голосования.

Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг в другом городе и совмещение отдыха с лечением.

Лидером рейтинга стал Тель-Авив, за него проголосовало 27% опрошенных. За ним следует Петербург с результатом 20%. Следующими популярными городами для медицинского туризма стали Москва (16%), Казань (10%), Берлин и Новосибирск (8%), Сочи и Сеул (4%), Калининград и Воронеж (2%).

Напомним, Петербург стал самым популярным городом для отдыха детей с отцом и возглавил топ городов с лучшими фестивалями.

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