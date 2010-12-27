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Петербург признали лучшим городом России для медицинского туризма
Сегодня, 9:56
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EvaRaskol

Петербург признали лучшим городом России для медицинского туризма

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Среди зарубежных городов лидирует Тель-Авив.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов для медицинского туризма. Он составлялся путем интернет-голосования. 

Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг в другом городе и совмещение отдыха с лечением. 

Лидером рейтинга стал Тель-Авив, за него проголосовало 27% опрошенных. За ним следует Петербург с результатом 20%. Следующими популярными городами для медицинского туризма стали Москва (16%), Казань (10%), Берлин и Новосибирск (8%), Сочи и Сеул (4%), Калининград и Воронеж (2%).

Напомним, Петербург стал самым популярным городом для отдыха детей с отцом и возглавил топ городов с лучшими фестивалями. 

Фото: Pixabay

Теги: медицина, рейтинг, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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