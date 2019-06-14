Аналитики назвали Петербург самым лучшим городом для отдыха с отцом

Опрос проводился в преддверии Дня отца, который состоится 16 июня.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для летних путешествий с отцом по историческим местам. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг подготавливался в преддверии Дня отца, который отмечается 16 июня. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и экскурсий по местам истории и культуры.

Самыми популярными городами для путешествий с отцом стали Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск. В Петербурге интересными местами для совместного времяпрепровождения стали Центральный военно-морской музей, Крейсер Аврора, Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Янтарная комната в Царском Селе, Петропавловская крепость, Петергоф и Кронштадт.

Также Петербург признан лучшим город для путешествия с друзьями.

Видео: Piter.TV