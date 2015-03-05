Петербург принимает крупнейшую делегацию послов из Латинской Америки

В 2021 году товарооборот Северной столицы со странами Южной Америки и Карибского бассейна составил 2,128 млрд долларов США.

В пятницу, 27 мая, губернатор Петербурга Беглов встретился с послами из государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Смольном отмечают, что впервые в новейшей дипломатической истории Петербурга его посещает делегация, которая состоит из более чем десяти послов. Беглов добавил, что "несмотря на санкционное давление, у нас большой потенциал для развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере".

Напомним, что власти Петербурга планируют увеличить товарооборот с Латинской Америкой до 5 млрд долларов в год. Сегодня суммарный оборот Петербурга со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет почти 2,5 млрд долларов в год.

Ранее мы сообщали, что водителей чиновников Ленобласти проверят на наркотики и болезни. На это потратят более 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного