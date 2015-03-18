Водителей чиновников Ленобласти проверят на наркотики и болезни

На это потратят более 2 млн рублей.

Администрация Ленинградской области потратит на медицинские осмотры водителей, которые будут развозить чиновников, более двух млн рублей.

Автобаза правительства сегодня подводит итоги конкурса на оказание услуг по медосмотру служебных водителей. Начальная цена контракта – 2 млн 205 тыс. рублей. Деньги пойдут из бюджета учреждения. По данным сайта госзакупок, подрядчик должен организовать предрейсовые и послерейсовые медосмотры 204 водителей с 13 июня по 31 декабря.

Сначала водителей оценивают внешне по походке и поведению, затем опрашивают, при наличии жалоб, проверяют соответствуют ли они действительности. Проверяется состояние глаз, зрачков, температуру тела, артериальное давление и пульс, наличие алкоголя и наркотиков в крови.

В случае, если у водителя температура тела поднимается до 37 градусов, обострилось хроническое заболевание, появились жалобы на общую слабость и усталость, остро разболелись уши или глаза и при других противопоказаниях, его не пустят за руль.

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