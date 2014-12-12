Власти Петербурга планируют увеличить товарооборот с Латинской Америкой до 5 млрд долларов в год

Сегодня суммарный оборот Петербурга со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет почти 2,5 млрд долларов в год.

В четверг, 26 мая, стало известно, что петербургские власти планируют в два раза увеличить товарооборот со странами Латинской Америки — до 5 млрд долларов в год. Об этом заявил первый председателя комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков, передает ТАСС.

Сегодня суммарный оборот Петербурга со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет почти 2,5 млрд долларов в год. Марков отмечает, что это достаточно существенная цифра. Северная столица не только закупает, но и инвестирует в производство в ряде стран Латинской Америки. Он добавил, что для расширения товарооборота со странами Латинской Америки "есть все перспективы".

Мы вполне можем удвоить товарооборот Санкт-Петербурга с вашими странами. Нам вполне по силам такая задача — сообщил Сергей Марков.

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