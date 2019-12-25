До 70% грузов может потерять "Большой порт Санкт-Петербург"

В марте этого года "Большой порт Санкт-Петербурга" сократил обработку контейнерных грузов из-за проблем с логистикой.

В марте этого года "Большой порт Санкт-Петербурга" сократил обработку контейнерных грузов из-за проблем с логистикой. На сегодняшний день приостановлены заход судов контейнерных линий. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщают "Ведомости Санкт-Петербург".

Насколько конкретно снизился товарооборот не уточнили. В Петербурге и области пришлось приостановить работу предприятий из-за проблем с доставкой сырья и комплектующих. Сегодня рассматриваются альтернативные маршруты перевозок грузов. При этом грузоотправители, вынужденные искать обходные маршруты, уже говорят о росте денежных и временных затрат.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов предположил, что в портах останется около 30% от обычного трафика. Согласно его подсчетам, грузопоток Большого порта Петербурга и портов Северо-Запада упадет на 70%. Оставшиеся грузы придутся на компании, которые не приостановили деятельность в России, и на товары, не попавшие в санкционные списки.

Ранее мы писали, что порт "Бронка" приобрела госкорпорация "Ростех". Правительство передало все доли компании "Феникс" в качестве имущественного взноса.

Фото: Piter.tv

