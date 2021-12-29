Порт "Бронка" приобрела госкорпорация "Ростех"

Правительство передало все доли компании "Феникс" в качестве имущественного взноса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 100% доли компании "Феникс" передаются госкорпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса, сообщил РБК.

"Феникс" – собственник и оператор многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка". По информации системы СПАРК, сейчас "Фениксом" владеет только Росимущество. Уставный капитал предприятия составляет 13,3 млрд рублей. "Бронку" в середине февраля возглавил Валерий Емец.

Отмечается, что ранее "Феникс" принадлежал холдинговой компании Дмитрия Михальченко "Форум", но летом прошлого года по решению суда все акции компании нужно было передать в доход государства.

Фото: port-bronka.ru