Петербург примет матч 1/4 финала в рамках ЕВРО-2020

В Северной столице 2 июля сыграют победители матчей 1/8 финала: Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Петербург готовится к предстоящему матчу в рамках чемпионата Европы по футболу, который пройдет 2 июля. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета российской части турнира.

В пресс-службе добавили, что меры безопасности останутся прежними, а стадион можно будет заполнить на 50%.

Напомним, 21 июня из-за роста числа заболевших коронавирусом людей в Петербурге вступили в силу новые ограничения. Власти Петербурга ограничили число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. Вместо пяти тысяч ее смогут посещать только три тысячи человек. На территорию тематического парка в "Юбилейном" не будут пускать более тысячи человек.

Ранее стало известно, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после прибытия на родину из Петербурга.

Фото: Piter.tv