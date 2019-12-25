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Петербург примет матч 1/4 финала в рамках ЕВРО-2020
Сегодня, 16:21
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Петербург примет матч 1/4 финала в рамках ЕВРО-2020

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В Северной столице 2 июля сыграют победители матчей 1/8 финала: Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Петербург готовится к предстоящему матчу в рамках чемпионата Европы по футболу, который пройдет 2 июля. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета российской части турнира. 

В пресс-службе добавили, что меры безопасности останутся прежними, а стадион можно будет заполнить на 50%. 

Напомним, 21 июня из-за роста числа заболевших коронавирусом людей в Петербурге вступили в силу новые ограничения. Власти Петербурга ограничили число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. Вместо пяти тысяч ее смогут посещать только три тысячи человек. На территорию тематического парка в "Юбилейном" не будут пускать более тысячи человек.

Ранее стало известно, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после прибытия на родину из Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: евро 2020, матч, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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