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Стало известно, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после прибытия на родину из Петербурга
Сегодня, 14:37
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Стало известно, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после прибытия на родину из Петербурга

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Число заболевших растет. Два дня назад их было 100.

В Финляндии зарегистрировали 120 случаев заражения коронавирусом у болельщиков, которыe ездили в Петербург на футбольный матч. Об этом сообщили на портале Yle сегодня, 26 июня.

Еще два дня назад количество подхвативших недуг было ниже на 20 человек. В ведомстве здравоохранения и социального развития THL назвали ресторан, в котором, вероятнее всего, и заразились коронавирусом финские фанаты. Общепит называется Alpenhaus. Заведение находится рядом со стадионом "Санкт-Петербург". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что фан-зона Евро-2020 на Дворцовой начнет работу со 2 июля. 

Изображение несет иллюстративный характер.

Фото: Piter.tv

 

Теги: евро-2020, ковид, пандемия, финляндия, эпидемия
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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