Петербург предложил снизить арендную плату за причалы морского порта

По мнению Беглова, подобная мера поддержит пострадавшие от санкции компании, которые работают в порту.

В понедельник, 11 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к правительству с просьбой снизить арендную плату за использование причалов в Большом порту Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По мнению Беглова, подобная мера поддержит пострадавшие от санкции компании, которые работают в порту. Сейчас причалы находятся в собственности у различных федеральных министерств.

В апреле грузооборот порта снизился на 49%. Отметим, Большой порт Петербурга – один из крупнейших морских транспортных узлов Северо-Западного региона России. Численность работников превышает 9 тысяч человек.

Ранее мы писали, что собственник "Севкабель Порта" решил продать бизнес. Он объяснил это кризисом на рынке коммерческой недвижимости.

Фото: Piter.tv

