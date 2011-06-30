Петербург предложил снизить арендную плату за причалы морского порта

В понедельник, 11 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к правительству с просьбой снизить арендную плату за использование причалов в Большом порту Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
По мнению Беглова, подобная мера поддержит пострадавшие от санкции компании, которые работают в порту. Сейчас причалы находятся в собственности у различных федеральных министерств.
В апреле грузооборот порта снизился на 49%. Отметим, Большой порт Петербурга – один из крупнейших морских транспортных узлов Северо-Западного региона России. Численность работников превышает 9 тысяч человек.
Ранее мы писали, что собственник "Севкабель Порта" решил продать бизнес. Он объяснил это кризисом на рынке коммерческой недвижимости.
Фото: Piter.tv
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