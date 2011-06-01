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Собственник "Севкабель Порта" решил продать бизнес
Сегодня, 16:40
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Собственник "Севкабель Порта" решил продать бизнес

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Он объяснил это кризисом на рынке коммерческой недвижимости.

Пространство "Севкабель Порт" сменило собственников. УК "Политбюро" выкупило актив у бизнесмена Сергея Панфиленко. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По данным ЕГРЮЛ, смена собственников произошла 5 июля. Новым гендиректором компании ООО "Управляющая компания "Севкабель Порт" стал Станислав Михайлов. Панфиленко подтвердил продажу бизнеса. Он объяснил это кризисом на рынке коммерческой недвижимости. По его словам, он решил скорректировать свой инвестиционный портфель и избавится от проектов, которые связаны с арендным бизнесом. 

Напомним, креативное пространство открылось в 2018 году. 

Фото: Piter.tv

Теги: инвестиции, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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