Петербург потерял туристов из-за проблем с электронными визами

Иностранцы не всегда правильно оформляют е-документы, что и становится причиной отказа.

В Петербург не смогли въехать около 800 путешественников по электронным визам. Причиной отказа в посещении города стали многочисленные ошибки и неточности, которые допустили туристы при оформлении документа. Об этом сообщили представители пограничной службы по региону. Чаще всего это происходит из-за неправильного заполнения анкеты или неверно указанном сроке пребывания в России. Иногда туристы пытались пересечь границу в Ленобласти и Петербурге по электронным визам, которые действовали только для посещения Калининграда и Дальнего Востока. Представители порядка объяснили, что иностранцам объясняют причину отказа в продолжении маршрута. Им предлагают заново попытаться оформить документ.

Основными неисправностями являются несоответствие данных в фамильно-именной группе в паспорте и визе, несоответствие номера в паспорте визе, истечение срока действия электронной визы рассказали пограничники

В общей сложности успешными по электронной визе можно считать 31 тысячу поездок. Именно столько перемещений осуществили иностранцы за первый месяц действия новых правил пересечения границы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулково.

Фото: Piter.tv

