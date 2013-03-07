Петербург поставил новый антирекорд по числу заболевших за сутки

За прошлые сутки в Петербурге зафиксировано 1298 случаев заболевания коронавирусом.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что в Петербурге поставили новый антирекорд по числу заболевших за последние сутки. В городе заболели 1298 человек, согласно данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За прошлые сутки в Петербурге зафиксировано 1298 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд для третьей волны пандемии, предыдущий был поставлен накануне — 1247 заболевших.

Последний раз такая цифра наблюдалась в январе, когда пошла на спад вторая волна коронавируса. Эксперты уже предупреждали, что третья волна может быть в два раза мощнее второй, темпы заболевания растут с каждым днем.

Недавно мы публиковали, что еще 41 087 петербуржцев проверились на коронавирус.Напомним, что теперь основной признак нового штамма - диарея. Инкубационный период сокращается до 5 дней, происходит стремительное поражение легких. Растет число госпитализаций пациентов молодого возраста.

Ранее Piter.tv писал сколько человек заболели коронавирусом за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv