Петербург получит 8 млрд рублей для строительства двух новых линий метро

На первый проект Петербург получит в кредит 6,3 млрд рублей, на второй — 1,7 млрд.

В четверг, 26 мая, в пресс-службе Смольного сообщили, что Президиум правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации поддержал заявку на получение 8 млрд рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов. Деньги пойдут на строительство метро.

На строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" потратят 6,3 млрд рублей, а на строительство Лахтинско-Правобережной линии – от станции "Спасская" до станции "Большой проспект" – 1,7 млрд.

Три станции должны сдать в 2024 году.

Фото: Piter.tv