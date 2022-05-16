Петербург запросил кредит на строительство метро в размере 8 млрд рублей

Деньги выделят для завершения строительства "Путиловской" и "Горного института" в 2024 году.

Смольный планирует взять кредит для строительства новых станций метрополитена. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе Комитета по финансам.

Минфин уже одобрил подготовленную городом заявку. Деньги выделят для завершения строительства "Путиловской" и "Горного института" в 2024 году. Сейчас строительство финансируется из бюджета Петербурга. Дополнительные средства понадобятся на завершающем этапе.

Речь идет о кредите в размере более восьми миллиардов рублей. В течение месяца будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Недавно на станции метро "Фрунзенская" завершился капитальный ремонт эскалатора.

Фото: Piter.tv