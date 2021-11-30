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На станции метро "Фрунзенская" завершился капитальный ремонт эскалатора
Сегодня, 17:45
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На станции метро "Фрунзенская" завершился капитальный ремонт эскалатора

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Он длился 2 месяца.

На станции метро "Фрунзенская" завершился капитальный ремонт эскалатора № 1. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Капитальный ремонт длился два месяца. За этот период специалисты отремонтировать 457 ступеней и заменили 365,6 погонных метров тяговых цепей. Вход на станцию закрывали 9 и 10 апреля. 

Ранее в Градсовете представили новый проект будущего облика станции "Фрунзенская". Вестибюль станции метро будут реконструировать. Там появится диспетчерский центр. 

Фото: Piter.tv

Теги: фрунзенская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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