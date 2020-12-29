Общий объем трансферта средств из федерального центра составит более 170 млн рублей.

Петербург получит "федеральные" средства на поддержку рынка труда и занятости. Об этом стало известно 3 января из сообщения пресс-службы правительства города.

Так, губернатор города подписал постановление по поддержке рынка труда и занятости населения Северной столицы. Одобрено дополнительное соглашение с Минэкономразвития РФ о трансферте средств из федерального бюджета на реализацию адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях. Размер федеральных средств составит 173 млн рублей на 2021 год.

Средства направят на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Петербурге. В течение периода с 2021 по 2023 год Петербург получит субсидии для повышения эффективности работы служб занятости: в 2021 и 2022 году – по 4,9 млн рублей, в 2023 году – 2,265 млн рублей.

Все средства направят на внедрение к 2024 году новых кадровых центров для занятости населения.

Из федерального бюджета Петербург уже получил 70 млн рублей. В рамках создания мест для общественных работ были заключены договоры с 78 работодателями города – трудоустроены оказались 1556 петербуржцев, которые потеряли работу или оказались под риском увольнения.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургу в 2021 году выделят 4,7 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Общий объем финансирования на дороги в ближайшие годы составил почти 13 млрд рублей.

Фото: Piter.tv