В рамках создания мест для общественных работ были заключены договоры с 78 работодателями, для временной занятости предприятия заключили 13 договоров.

Дополнительными мерами поддержки занятости воспользовались более 3 тысяч петербуржцев. Об этом 28 декабря рассказали в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В рамках создания мест для общественных работ были заключены договоры с 78 работодателями города – трудоустроены оказались 1556 петербуржцев, которые потеряли работу или оказались под риском увольнения.

На организацию временной занятости было заключено 13 договоров с предприятиями, благодаря ним 1565 жителей города смогли сохранить работу, а работодатели - персонал.

Официально безработные и ищущие работу граждане могут устроиться на общественные работы – строить объекты жилого фонда, ремонтировать и строить автодороги, озеленять территории, восстанавливать памятники, ухаживать за инвалидами. Кроме этого, доступна организация временной занятости.

Главное условие для обеих категорий горожан – постоянная или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти. Зарплата таких работников окажется не менее 19 тысяч рублей в месяц за 40 отработанных часов в неделю. Отмечается, что работодатели получат от Службы занятости частичную компенсацию на зарплаты в размере 15 769 рублей на каждого работника в месяц.

О старте программы поддержки занятости было объявлено в октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге число мигрантов сократилось до 280 тысяч человек. В прошлом году их численность составила 385 тысяч.

Фото: Piter.tv