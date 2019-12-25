Служба занятости предложит безработным петербуржцам временную и общественные работы

Граждане могут устроиться на работу по 10 и более профессиям.

Городская Служба занятости предложит помощь в трудоустройстве нуждающимся петербуржцам. Как сообщили в пресс-службе Смольного 23 октября, помощь организовали в рамках разработанной программы антикризисных мер.

По словам губернатора Александра Беглова, средства на трудоустройство потерявших работу выделил федеральный центр. Целью Петербурга сейчас стало недопущение роста безработицы и падения уровня жизни горожан. На временную занятость могут оформить сотрудников, находящихся в зоне риска увольнения: попавших под сокращение, работающих неполный день или оставшихся в отпуске без сохранения зарплаты. Таким людям могут предложить работу почтальоном, курьером, сборщиком изделий, кладовщиком, помощником специалиста по кадрам или делопроизводителя, оператором связи или колл-центра и т.д.

Официально безработные и ищущие работу граждане могут устроиться на общественные работы: строить объекты жилого фонда, ремонтировать и строить автодороги, озеленять территории, восстанавливать памятники, ухаживать за инвалидами. Главное условие для обеих категорией горожан – постоянная или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти. Зарплата таких работников окажется не менее 19 тысяч рублей в месяц за 40 отработанных часов в неделю. Отмечается, что работодатели получат от Службы занятости частичную компенсацию на зарплаты в размере более 15 тысяч на каждого работника в месяц.

Ранее мы писали, что каждый четвертый петербуржец получает "серую" зарплату.

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