Каждый четвертый петербуржец получает "серую" зарплату

Также 69% горожан недовольны уровнем оплаты труда.

Каждый четвертый петербуржец получает на работе "серую" зарплату, 66% горожан довольствуются "белой",а 6% людей получают неофициальный заработок "в конверте". Такими данными поделились аналитики сервиса по поиску работы hh.ru Северо-Запад.

Также отмечается, что чаще всего неофициально трудоустраиваются специалисты сфер искусства, туризма, масс-медиа, автомобильного или гостиничного-ресторанного бизнеса. По всем правилам же в компании попадают соискатели из банковского сектора, госслужбы, сферы добычи сырья и HR.

Большая часть работающих петербуржцев из опроса (69%) осталась недовольна уровнем оплаты труда, а каждый четвертый признался, что скорее доволен своим доходом. Чаще всего недовольными остаются представители сфер продаж, науки и образования, искусства и массмедиа. Работающие сейчас 46% респондентов были бы удовлетворены, если бы из текущая зарплата выросла в полтора-два раза, 30% хотели бы увеличить зарплату в 2-3 раза для того же эффекта. В основном такие желания появляются у работников автобизнеса, научных сотрудников и рабочего персонала.

Четверть трудящихся петербуржцев имеет дополнительные источники дохода – подработку или вторую работу. Чаще всего на такие меры идут рекламщики и маркетологи. Также в качестве дополнения к основному заработку в ответах встречались свой небольшой бизнес, сдача недвижимости в аренду и доход от ценных бумаг.

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