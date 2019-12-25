Кому предлагали самые высокие зарплаты в Петербурге в сентябре

Аналитики выделили самые прибыльные вакансии.

Стало известно, кто получал самые высокие зарплаты в Петербурге в прошедшем месяце. Данными за сентябрь поделились аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад.

Отмечается, что количество вакансий за минувший месяц выросло на 8%, интерес компаний к новым сотрудникам вырос. Чаще всего работодатели искали специалистов из областей НКО и госслужбы, добычи сырья, автомобильного бизнеса, а также рабочего и домашнего персонала, строительства и производства. Напротив сократился сегмент вакансий для работников банка, сфер массмедиа, искусства, страхования, маркетинга и PR, а также салонов красоты и спортклубов.

Как выяснилось, самый высокий уровень конкуренции среди петербуржцев сохраняется в вакансиях для студентов и начинающих специалистов, в сферах юриспруденции, развлечений и среди топ-менеджеров, госслужащих и административного персонала. Средняя предлагаемая зарплата за сентябрь составила 47 500 тысяч рублей, сами петербуржцы рассчитывают в среднем на 50 тысяч рублей.

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