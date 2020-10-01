В Петербурге подвели итоги конкурса "Лучший каменщик — 2020"

В этом году жюри выбрало двух победителей из Петербурга и Ленобласти.

В Петербурге завершился конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик — 2020". В этом году за победу боролись 12 профессионалов из Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Профессия каменщика – это действительно профессия, которая имеет свои секреты, это, по сути, те люди, которые строят города, величественные соборы, большие архитектурные и уникальные сооружения. Дмитрий Михайлов, первый заместитель председателя Комитета по строительству

Участники конкурса "Лучший каменщик — 2020" рассказали, как пришли в профессию.

Пошел в центр занятости отучился на каменщика-монтажника, печника, предложили в Петербурге работать, сам я из Беларуси. Поехал вахтовым методом. Уже работаю 20 лет. Евгений Азука, участник конкурса "Лучший каменщик — 2020"

Члены жюри выбирали победителя по результатам трехчасового практического задания. Участники строили стены из кирпича на территории ЖК "Северная долина".

Будем оценивать по выполнению горизонтального и вертикального совпадения размеров, выполнения задания с Т-образной буквой, которая должна быть выпущена на 15 миллиметров. Стобалльная система. Есть объективная оценка, размеры должны обязательно совпадать. И есть субъективная оценка: внешний вид, чистота рабочего места. Эдуард Симонян, заместитель директора Колледжа водных ресурсов

Лучшим каменщиком Петербурга стал Юнусали Гафуров, он набрал в конкурсе больше всего баллов.

Человек в профессии 10 лет, 10 лет, столько живет конкурс, он шел к этой победе. С одной стороны скромный, но каждый высокопрофессиональный труженик делает руками, а не говорит языком. Спасибо большое! Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами"

Лучшего каменщика Ленинградской области выбрали в отдельной номинации.

Спасибо организаторам за такой хороший конкурс, есть к чему стремиться. Вы хорошее дело делаете, показывая молодежи, что каменщик тоже хорошая профессия. Евгений Азука, участник конкурса "Лучший каменщик — 2020"

В следующем году конкурс профессионального мастерства каменщиков продет в 11-й раз.

Видео: "Строительный Петербург"