В Петербурге подвели итоги конкурса "Лучший каменщик — 2020"

В Петербурге завершился конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик — 2020". В этом году за победу боролись 12 профессионалов из Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".
Профессия каменщика – это действительно профессия, которая имеет свои секреты, это, по сути, те люди, которые строят города, величественные соборы, большие архитектурные и уникальные сооружения.
Дмитрий Михайлов, первый заместитель председателя Комитета по строительству
Участники конкурса "Лучший каменщик — 2020" рассказали, как пришли в профессию.
Пошел в центр занятости отучился на каменщика-монтажника, печника, предложили в Петербурге работать, сам я из Беларуси. Поехал вахтовым методом. Уже работаю 20 лет.
Евгений Азука, участник конкурса "Лучший каменщик — 2020"
Члены жюри выбирали победителя по результатам трехчасового практического задания. Участники строили стены из кирпича на территории ЖК "Северная долина".
Будем оценивать по выполнению горизонтального и вертикального совпадения размеров, выполнения задания с Т-образной буквой, которая должна быть выпущена на 15 миллиметров. Стобалльная система. Есть объективная оценка, размеры должны обязательно совпадать. И есть субъективная оценка: внешний вид, чистота рабочего места.
Эдуард Симонян, заместитель директора Колледжа водных ресурсов
Лучшим каменщиком Петербурга стал Юнусали Гафуров, он набрал в конкурсе больше всего баллов.
Человек в профессии 10 лет, 10 лет, столько живет конкурс, он шел к этой победе. С одной стороны скромный, но каждый высокопрофессиональный труженик делает руками, а не говорит языком. Спасибо большое!
Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами"
Лучшего каменщика Ленинградской области выбрали в отдельной номинации.
Спасибо организаторам за такой хороший конкурс, есть к чему стремиться. Вы хорошее дело делаете, показывая молодежи, что каменщик тоже хорошая профессия.
Евгений Азука, участник конкурса "Лучший каменщик — 2020"
В следующем году конкурс профессионального мастерства каменщиков продет в 11-й раз.
Видео: "Строительный Петербург"
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