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Петербург получит еще 207 лазурных автобуса
Сегодня, 21:50
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Петербург получит еще 207 лазурных автобуса

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Автобусы поставят в город партиями до начала декабря.

В Петербурге "Пассажиравтотранс" заключил контракты на поставку 207 автобусов большого класса после сентябрьских аукционов. Об этом 11 октября рассказали в пресс-службе предприятия. 

Автобусы поставят в город партиями до начала декабря. В них вмещается до 97 человек. Они выйдут на востребованные маршруты в разных районах. Список направлений назовут позже. 

Предприятие должно получить до конца года 427 новых автобусов. Общее требование для них - низкий пол, доступность для маломобильных граждан и наличие бортовых систем для обеспечения безопасности и удобства пассажиров.

Ранее в комтрансе заявили о снижении ДТП с участием городских автобусов. При этом петербуржцы периодически сообщают о новых авариях с автобусами лазурного цвета.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, поставки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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