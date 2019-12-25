Строительство автодороги началось в марте этого года.

Петербург получит 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Витебской развязки. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В прошлом году правительство выделило 1 млрд рублей федеральных средств для финансирования обязательств Петербурга по реализации первого этапа Широтной магистрали. Позже Смольный и группа ВТБ подписали соглашение о строительстве Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) на основе государственно-частного партнерства. В финансировании также предусмотрено участие инвестора в размере 10 млрд рублей и бюджетных средств на сумму 10 млрд рублей.

За четыре года специалисты построят шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 километров в час. Пропускная способность составит до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Развязка улучшит доступность ЗСД для жителей районов и снизит нагрузку на развязку с Благодатной улицей. Стоимость строительства развязки в 2,6 километра оценивают в 39 млрд рублей, включая подготовку территории.

Фото: gov.spb.ru