Петербург получил новую партию вакцины "КовиВак"

Вакцина поступила в количестве 3900 комплектов. Партия доставлена на Центральную фармацевтическую базу.

В субботу, 12 июня, в Петербург поступила новая партия вакцины КовиВак. Об этом сообщили в пресс-центре Смольного.

Препарат производства Центра им. Чумакова. Вакцина поступила в количестве 3900 комплектов. Партия доставлена на Центральную фармацевтическую базу. В ближайшее время будет распределена по пунктам вакцинации.

За весь период в Петербург поступило 863 942 комплекта вакцин от коронавирусной инфекции. Неизрасходованный запас в поликлиниках и на Центральной фармацевтической базе сегодня составляет 112 786 комплектов.

Недавно Piter.tv сообщал, что в Петербург прибыли 39 тыс. доз вакцины "Спутник V". Потребуется несколько дней, чтобы развезти вакцину по пунктам вакцинации.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса привились 745 тыс. человек. Из них 714 тыс. человек выбрали вакцину "Спутник V", "Эпиваккорона" — 23 тыс., "Ковивак" —7 тыс. Вакцинацию прошли почти 31 тыс. медицинских работников, 28 тыс. сотрудников сферы образования, 23 тыс. работников силовых структур, более 5,5 тыс. социальных работников.

Фото: Piter.tv