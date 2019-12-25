  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге растет число зараженных коронавирусом
Вчера, 9:44
783
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге растет число зараженных коронавирусом

0 0

В городе впервые за два месяца инфекцией заболели 857 человек.

В Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Накануне в Северной столице зарегистрировали 857 случаев инфицирования. Такие показатели последний раз были в замечены два месяца назад. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19. 

За минувшие сутки от заболевания скончались 40 горожан. Днем ранее этот показатель был ниже - 37 пациентов. 

Напомним, что за время работы ПМЭФ сделано более 50 тысяч тестов на коронавирус. Одним из условий прохода на форум была вакцинация от коронавируса: на тот момент было сделано 2,8 тысяч прививок. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что что Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19. В рамках ПМЭФ Александр Беглов заявил о заключении соглашений о расширении производства. 

Теги: коронавирус, пандемия, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии