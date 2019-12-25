В Петербурге растет число зараженных коронавирусом

В городе впервые за два месяца инфекцией заболели 857 человек.

В Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Накануне в Северной столице зарегистрировали 857 случаев инфицирования. Такие показатели последний раз были в замечены два месяца назад. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки от заболевания скончались 40 горожан. Днем ранее этот показатель был ниже - 37 пациентов.

Напомним, что за время работы ПМЭФ сделано более 50 тысяч тестов на коронавирус. Одним из условий прохода на форум была вакцинация от коронавируса: на тот момент было сделано 2,8 тысяч прививок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что что Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19. В рамках ПМЭФ Александр Беглов заявил о заключении соглашений о расширении производства.