За время работы ПМЭФ сделано более 50 тысяч тестов на коронавирус

Люди, чьи тесты показали положительный результат, не попали на мероприятие.

На Петербургском международном экономическом форуме было сделано около 52 тысяч тестов на коронавирус, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, все, кто получил положительный результат, не попали на ПМЭФ. Также Кобяков выразил благодарность Роспотребнадзору и главе Анне Поповой за проделанную работу, чтобы такое крупное мероприятие состоялось очно.

Одним из условий прохода на форум была вакцинация от коронавируса: на тот момент было сделано 2,8 тысяч прививок.

Петербургский форум прошел со 2 по 5 июня включительно.

Ранее мы писали, что свыше 27 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге.

Фото: Piter.tv