Петербург подводит итоги ЕГЭ 2021 года

Два выпускника петербургских школ получили 300 баллов.

В среду, 7 июля, Петербург подвел итоги Единого государственного экзамена в 2021 году, сообщила пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной.

Всего экзамен сдали 40 054 человека, в том числе выпускники прошлых лет, а школу в этом году закончили 29 672 выпускников.

По словам Потехиной, город демонстрирует стабильно высокие результаты по ЕГЭ своих выпускников. Каждый 4-й результат стал высокобалльным. Так, 100 баллов получили 453 человека, 200 баллов получили 32 школьника, а 300 баллов за экзамен получили два выпускника (лицей №470 Калининского района и лицей №344 Невского района).

Чаще выбирали профильную математику, обществознание, английский язык, биологию и физику.

Сравнивая данные с прошлым годом, средний балл по выбранным предметам вырос. По абсолютному большинству предметов петербургские ребята значительно превысили средний балл по России.

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