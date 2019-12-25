Глава комитета по образованию Петербурга назвала предмет, который сдали на ЕГЭ хуже ожидаемого

В комитете по образованию будут выяснять, почему этот предмет вызвал сложности.

Петербургские ребята показали высокие результаты на ЕГЭ в 2021 году. 2700 выпускников окончили школу с медалью. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская, передал корреспондент Piter.TV.

Средний балл ЕГЭ в Петербурге практически выше общероссийского по всем предметам, особенно по физике, химии и математике. Единственным предметом, который тревожит комитет, стала литература. Ее сдали хуже, чем ожидалось, рассказала Путиловская.

Максимальный балл по русскому языку получили 255 человек. 40% участников сдали его на 80 баллов и выше. А вот по биологии более 80 баллов, что считается высоким результатом, получили 5% сдававших ЕГЭ по этому предмету.

Медалистов в этом году на 25% больше, чем в 2020. Кроме того, почетный знак за особые успехи в обучении получили 546 человек — на 100 человек больше, чем в прошлом году. 523 человека сдали хотя бы один предмет на 100 баллов, 32 человека — 2 предмета на 200 баллов. Трехсотбалльников — два человека: выпускница лицея №470 и выпускник лицея №344. Полина сдала экзамены по русскому языку, математике и химии на максимальный балл, а Олег — математику, физику и информатику.

Также председатель комобра обратила внимание на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году его выбрал 31 человек. 2 из них сдали экзамен на 99 баллов.

Самой популярной оказалась профильная математика. Ее сдали 53% участников ЕГЭ этого года.

Из 30 тыс. выпускников не сдавать предметы, кроме русского языка и математики, для поступления в вузы решили всего 1500 человек.

Фото: сайт комитета по образованию Петербурга