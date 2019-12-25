Директор РАНХиГС рассказал, почему круглые отличники идут в коллежи и техникумы после 11 класса

Владимир Шамахов считает, что сдача ЕГЭ сопряжена с высоким уровнем стресса.

Директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Шамахов выделил несколько тенденций по поступлению в вузы Петербурга в этом году на пресс-конференции в "Интерфаксе", передал корреспондент Piter.TV.

По его словам, растет интерес абитуриентов на целевое обучение, а также обучение в учреждениях среднего профессионального образования — колледжах и техникумах. Шамахов отметил, что туда идут не только после 9-го класса, но и 11-го. Более того, СПО все больше и больше выбирают круглые отличники. Директор предполагает, что это связано с боязнью ЕГЭ: выпускники не хотят сдавать экзамены. Шамахов считает, что возможность пересдавать ЕГЭ должна быть не через год, а через несколько недель или месяц после экзамена, так как у несдавших бывают разные обстоятельства.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге есть нулевые результаты на ЕГЭ.

Фото: Pexels / Kobe -