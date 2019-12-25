Петербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки

Также город приготовил сюрприз для ленинградцев-первоклассников.

В субботу, 1 августа, 47-ом региону был вручен подарок от Петербурга по случаю 93-летия со дня образования Ленинградской области. Город передал "соседу" 3 спортивные и 1 детскую площадку, оснащенные современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

О подарке рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также добавил, что все первоклассники Ленинградской области получат подарочные наборы книг "Моя первая библиотека".

В ходе празднований во Всеволожске, главы регионов отметили, что город и область неразрывно связаны историей и инфраструктурой.

Кроме того, в скором времени пройдет совместное совещание двух правительств по вопросам интеграции границ и транспорта. Как отметил глава 47-ого региона Александр Дрозденко, граждан, проживающих на границах города и области, не делят "на своих и чужих".

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти поздравили родной регион с 93-летием.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области