Жители Ленобласти поздравили родной регион с 93-летием

Региону посвятили видеоролики, стихи и песни.

В субботу, 1 августа, жители 47-ого региона поздравляют родной край с 93-летием со дня образования. Пожелания и благодарности присылают губернатору Александру Дрозденко и выкладывают в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Также в праздновании принимают участие руководители федеральных структур, главы субъектов страны и представители системообразующих предприятий. В частности, регион получил поздравления от Полпреда Президента России в СЗФО:

Ленинградская область демонстрирует экономическую и социальную устойчивость, динамично реагирует на новые вызовы, вносит значительный вклад в укрепление суверенитета Российской Федерации. Желаю всем жителям области успехов в созидательном труде, счастья и благополучия! отметил Александр Гуцан

Кроме того, местные жители приняли активное участие в онлайн-конкурсе #МоядушаЛенобласть, разместив творческие работы, посвященные региону, в социальных сетях. Так, специалисты парка культуры и отдыха города Сланцы посвятили Ленинградской области фильм, а творческие объединения Ломоносовского района в составе 137 человек выступили с песней на музыку композитора Василия Соловьева-Седого "Ленинградские вечера. Победители конкурса будут определены в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что правительства Петербурга и Ленобласти рассмотрят возможность интеграции регионов на совместном заседании.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области