Правительства Петербурга и Ленобласти рассмотрят возможность интеграции регионов на совместном заседании

В последний месяц лета состоится совместное заседание правительства Петербурга и Ленинградской области по вопросу интеграции соседних регионов. Об этом сообщили "Невские новости".
По словам губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко, обе стороны сейчас ведут активную подготовку к обсуждению. В частности, главы города и области уже встретились сегодня во время праздничных мероприятий по случаю 93-летия со дня образования Ленинградской области.
Отметим, что интеграция в первую очередь пройдет в сфере определения границ и общественного транспорта: сейчас жители регионов проезжают по маршрутам, которые финансируются из разных бюджетов.
Ранее мы рассказали о том, что негосударственные поставщики соцуслуг в Петербурге будут получать субсидии.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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