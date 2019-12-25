Правительства Петербурга и Ленобласти рассмотрят возможность интеграции регионов на совместном заседании

Прежде всего регионы обсудят распределение бюджетов на транспорт.

В последний месяц лета состоится совместное заседание правительства Петербурга и Ленинградской области по вопросу интеграции соседних регионов. Об этом сообщили "Невские новости".

По словам губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко, обе стороны сейчас ведут активную подготовку к обсуждению. В частности, главы города и области уже встретились сегодня во время праздничных мероприятий по случаю 93-летия со дня образования Ленинградской области.

Отметим, что интеграция в первую очередь пройдет в сфере определения границ и общественного транспорта: сейчас жители регионов проезжают по маршрутам, которые финансируются из разных бюджетов.

Ранее мы рассказали о том, что негосударственные поставщики соцуслуг в Петербурге будут получать субсидии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области