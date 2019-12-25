Негосударственные поставщики соцуслуг в Петербурге будут получать субсидии

На поддержку подобных организаций уже выделен 1 миллиард рублей.

В Петербурге готовится законопроект о новом способе финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В скором времени компенсацию расходов организаций заменят субсидированием. Финансовую поддержку будут оказывать после того, как социальные услуги были предоставлены гражданам. Такая схема упростит планирование бюджета и поможет сократить расходы.

По словам Олега Эргашева, в 2020 году на поддержку социального сектора бизнеса город выделил более 1 миллиарда рублей.

При условии одобрения со стороны правительства, предложение начнет действовать с 3 квартала текущего года.

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Фото: Piter.TV