Петербург побил антирекорд по индексу самоизоляции

На улице очень много людей, несмотря на нерабочий день.

Индекс самоизоляции в Петербурге вновь опустился до низкой планки. Сегодня, 6 мая, было установлено сразу два "антирекорда". Индекс упал до 1,9 баллов и держался на таком уровне около четырех часов. Кроме того, в 14 часов было зафиксировано 1,8 баллов. Это означает, что на улице было очень много людей.

Невысокий балл сохранялся и в последние дни. Отметим, что обычно в выходные дни уровень самоизоляции выше, чем в будние, однако в этот раз петербуржцы пренебрегли рекомендациями оставаться дома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 670 петербуржцев получили штрафы в майские праздники.

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