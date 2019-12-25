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Петербург побил антирекорд по индексу самоизоляции
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

Петербург побил антирекорд по индексу самоизоляции

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На улице очень много людей, несмотря на нерабочий день.

Индекс самоизоляции в Петербурге вновь опустился до низкой планки. Сегодня, 6 мая, было установлено сразу два "антирекорда". Индекс упал до 1,9 баллов и держался на таком уровне около четырех часов. Кроме того, в 14 часов было зафиксировано 1,8 баллов. Это означает, что на улице было очень много людей. 

Невысокий балл сохранялся и в последние дни. Отметим, что обычно в выходные дни уровень самоизоляции выше, чем в будние, однако в этот раз петербуржцы пренебрегли рекомендациями оставаться дома. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 670 петербуржцев получили штрафы в майские праздники. 

Фото: pixabay.com 

Теги: индекс самоизоляции, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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